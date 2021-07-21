Житель Балхаша держал в плену бывшую жену с ребенком

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – Полицейские Караганды вызволили женщину с ребенком из плена бывшего супруга, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В отдел полиции города Балхаша Карагандинской области поступило заявление от 67-летнего жителя города, который сообщил, что его работающая дочь не вернулась из садика вместе с внучкой.

В полиции была создана следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников и перекрыты выезды из города.

Полицейские стали отрабатывать несколько версий. Одна из них, ставшая основной после опроса работников садика и очевидцев – бывший зять заявителя насильно посадил девушку с девочкой в автомобиль и увез.

Было также предположено, что подозреваемый вывез потерпевшую в Караганду, так как проживает в областном центре. Установлено, что девушка, после развода с бывшим супругом, уехала к родителям в Балхаш.

Об этом было незамедлительно сообщено по телефону оперативникам областного департамента полиции. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления криминальной полиции области в одном из частных домов Караганды нашли похищенную женщину с ребенком.

Также они задержали злоумышленника, который буквально за несколько минут до этого привез бывшую супругу с ребенком домой.

Задержанный пояснил, что причиной, побудившей его на преступление, стало желание чаще видеться с ребенком, и, вместо того, чтобы решать этот вопрос в поле гражданско-правовых отношений, он решил применить силовой метод. Возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РК «Незаконное лишение свободы». Ведется расследование.