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    14:09, 21 Июль 2021 | GMT +6

    Житель Балхаша держал в плену бывшую жену с ребенком

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    БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – Полицейские Караганды вызволили женщину с ребенком из плена бывшего супруга, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В отдел полиции города Балхаша Карагандинской области поступило заявление от 67-летнего жителя города, который сообщил, что его работающая дочь не вернулась из садика вместе с внучкой.

    В полиции была создана следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников и перекрыты выезды из города.

    Полицейские стали отрабатывать несколько версий. Одна из них, ставшая основной после опроса работников садика и очевидцев – бывший зять заявителя насильно посадил девушку с девочкой в автомобиль и увез.

    Было также предположено, что подозреваемый вывез потерпевшую в Караганду, так как проживает в областном центре. Установлено, что девушка, после развода с бывшим супругом, уехала к родителям в Балхаш.

    Об этом было незамедлительно сообщено по телефону оперативникам областного департамента полиции. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления криминальной полиции области в одном из частных домов Караганды нашли похищенную женщину с ребенком.

    Также они задержали злоумышленника, который буквально за несколько минут до этого привез бывшую супругу с ребенком домой.

    Задержанный пояснил, что причиной, побудившей его на преступление, стало желание чаще видеться с ребенком, и, вместо того, чтобы решать этот вопрос в поле гражданско-правовых отношений, он решил применить силовой метод. Возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РК «Незаконное лишение свободы». Ведется расследование.


    Теги:
    МВД РК Борьба с преступностью Карагандинская область Правоохранительные органы
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