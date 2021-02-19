Житель Азербайджана подорвался на мине

БАКУ. АЗЕРТАДЖ-КАЗИНФОРМ - В районную прокуратуру поступила информация о том, что 18 февраля граждане - Бахтияр Махмудов и его родственник Эльшан Аббасов на автомобиле «Нива» попали на противотанковую мину на территории освобожденного от оккупации села Талыш Тертерского района. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Как сообщили в пресс-службе Тертерской районной прокуратуры, в ходе проведенного следствия было установлено, что Бахтияр Махмудов подорвался на мине, подойдя к передней части автомобиля, когда прибыв на освобожденную от оккупации территорию, он вышел из машины.

При осмотре места происшествия сотрудниками прокуратуры, в том числе судебно-медицинскими экспертами, на этой территории были обнаружены фрагменты тела. Была назначена судебно-медицинско-генетическая экспертиза для определения принадлежности фрагментов Бахтияру Махмудову, а также был допрошен Эльшан Аббасов, который был свидетелем происшествия.

По факту в Тертерской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статям 100.2 (планирование, подготовка, начало или ведение агрессивной войны), 116.0.6 (нарушение норм международного гуманитарного права в ходе вооруженного конфликта), 120.2.4 (убийство с особой жестокостью или общеопасным способом) Уголовного кодекса.

Продолжаются интенсивные следственно-оперативные мероприятия.