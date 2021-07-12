Житель Азербайджана подорвался на кассетной бомбе

БАКУ. КАЗИНФОРМ - 12 июля на освобожденной территории Физулинского района Азербайджана произошел подрыв кассетной бомбы, в ходе чего пострадал один человек, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным районной прокуратуры, водитель компании «Körpü-Bina-Tikinti» («Мост-Здание-Строй»), житель Евлахского района, 1987 г.р. Халилов Эльшан Эйваз оглу на территории села Гараханбейли подорвался на кассетной бомбе. В результате взрыва боеприпаса, Халилов получил телесные повреждения различной степени. Врачам удалось спасти жизнь Эльшана Халилова, пострадавшего сегодня при взрыве боеприпаса запрещенной кассетной бомбы в Физули.

В медучреждении, куда поступил пострадавший, сообщили, что пациент поступил к ним с множественными осколочными ранениями левой части груди. По улучшению его состояния он будет эвакуирован в Баку.

В настоящее время по данному факту в Физулинской районной прокуратуре ведется расследование, возбуждено уголовное дело.

Тем временем, сегодня в социальных сетях Азербайджана также опубликованы сведения о новом случае подрыва на мине жителя страны армянского происхождения в Ходжавендском районе. Сообщается, что в данное время пострадавшему оказана неотложная помощь, его жизни ничего не угрожает.

Отметим, что ранее жители Физулинского района Азербайджана Нуру Нуриев и Эльнур Гашимов, которые нарушили запрет на посещение Карабаха, подорвались 8 июля на мине и получили тяжелые ранения. Впоследствии Нуриев скончался, а Гашимов лишился обеих ног.

По данным Генпрокуратура Азербайджана, с 10 ноября 2020 года после прекращения боевых действий в Карабахе по сегодняшний день от взрыва мин погибли 29 граждан Азербайджана, в том числе семь военных. Ранения получили 86 военных и 32 мирных жителя.