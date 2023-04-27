Житель Атырау спас пытавшегося спрыгнуть с моста мужчину

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Житель Атырау Турсынбай Айтаков спас 30-летнего мужчину, который пытался спрыгнуть с моста в реку Урал, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Случай произошел на мосту, который соединяет город с поселком Жумыскер. О случившемся Турсынбай Айтаков рассказал на своей странице в сети Instagram.

«Я проезжал по мосту, когда заметил мужчину, которой держался одной рукой за перила по ту сторону моста. Сразу почувствовал что-то неладное. Остановился, подошел к нему, но мужчина просил оставить его. Я понял, что он был пьян. Чтобы силой вытащить его мне нужна была помощь. Я вышел на дорогу и стал останавливать машины. Многие проезжали мимо и мне пришлось выбежать на проезжую часть. Помогли двое молодых парней. Мы успели, он мог сорваться», - рассказал мужчина.

Молодые люди, которые помогли Турсынбаю, остановили проезжавшую карету «скорой помощи» и вызвали полицию.