Житель Атырау пошутил, сообщив в полицию о своем самоубийстве
«На номер «102» управления полиции города Атырау поступил звонок от неизвестного мужчины. Он сообщил, что собирается покончить жизнь самоубийством, спрыгнув с моста. После связь была оборвана. В ходе проверки сотрудниками полиции было установлено, что 33-летний местный житель находился в состоянии алкогольного опьянения и решил пошутить таким образом. По данному факту в отношении гражданина составлен административный протокол по ч. 1 ст. 438 КоАП РК (Заведомо ложный вызов органов государственной противопожарной службы, полиции, скорой медицинской помощи, аварийных служб) и наложен штраф в размере тридцати месячных расчетных показателей. Мужчина записал видео, на котором принёс извинения за свой поступок», - сообщили в пресс-службе ДП региона.
По информации ведомства, с начала года в полицию поступило 18 ложных сообщений.