Житель Атырау пошутил, сообщив в полицию о своем самоубийстве

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау мужчина, сообщивший в полицию, что собирается совершить самоубийство, извинился за свой поступок, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«На номер «102» управления полиции города Атырау поступил звонок от неизвестного мужчины. Он сообщил, что собирается покончить жизнь самоубийством, спрыгнув с моста. После связь была оборвана. В ходе проверки сотрудниками полиции было установлено, что 33-летний местный житель находился в состоянии алкогольного опьянения и решил пошутить таким образом. По данному факту в отношении гражданина составлен административный протокол по ч. 1 ст. 438 КоАП РК (Заведомо ложный вызов органов государственной противопожарной службы, полиции, скорой медицинской помощи, аварийных служб) и наложен штраф в размере тридцати месячных расчетных показателей. Мужчина записал видео, на котором принёс извинения за свой поступок», - сообщили в пресс-службе ДП региона.

По информации ведомства, с начала года в полицию поступило 18 ложных сообщений.