-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 18:51
-
-
-
-
-
-
вчера 18:00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Житель Атырау получил 185 тыс. тенге за сообщение о коррупции
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Житель Атырау, сообщивший о факте коррупции, был премирован 185 тысячами тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«По полученной информации мы смогли прибыть на место своевременно и взять преступника с поличным. Факт коррупции, о котором нам сообщили, был отнесен к категории преступлений средней тяжести, сумма вознаграждения за такую категорию составляет 70 МРП, то есть 185000 тенге», - рассказал представитель департамента антикоррупционной службы области Жанибек Каражанов.
Он напомнил, что с февраля текущего года внесены изменения в суммы поощрения. Теперь, если сумма взятки превышает 1000 МРП (выше 2,6 млн тенге), то премия составит 10 процентов от суммы взятки. К примеру, если размер взятки составит 100 млн тенге, то сообщивший о ней житель получит 10 млн тенге.
- Наркопритон ликвидировали в Атырау
- Шторм ожидается в Атырауской области
- Фура сгорела дотла на трассе в Атырауской области
- Суд над экс-руководителем управления здравоохранения начался в Атырау
- Атырауские военнослужащие сдали 50 литров крови
- Из реки Урал извлекли тело молодой женщины
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана