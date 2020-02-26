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Житель Атырау получил 185 тыс. тенге за сообщение о коррупции

26 Февраля 2020 05:23
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Житель Атырау получил 185 тыс. тенге за сообщение о коррупции

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Житель Атырау, сообщивший о факте коррупции, был премирован 185 тысячами тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«По полученной информации мы смогли прибыть на место своевременно и взять преступника с поличным. Факт коррупции, о котором нам сообщили, был отнесен к категории преступлений средней тяжести, сумма вознаграждения за такую категорию составляет 70 МРП, то есть 185000 тенге», - рассказал представитель департамента антикоррупционной службы области Жанибек Каражанов.

Он напомнил, что с февраля текущего года внесены изменения в суммы поощрения. Теперь, если сумма взятки превышает 1000 МРП (выше 2,6 млн тенге), то премия составит 10 процентов от суммы взятки. К примеру, если размер взятки составит 100 млн тенге, то сообщивший о ней житель получит 10 млн тенге.


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Ключевые слова: Атырауская область, Коррупция,
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Автор:

А. Соколов

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