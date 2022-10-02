Житель Астаны заявил о «бомбе» на борту самолета

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Звонок от неизвестного лица, который сообщил о заминировании воздушного судна, следующего по маршруту Астана - Талдыкорган, поступил сегодня в 14:40 часов на пульт 102, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz

Для проверки сообщения незамедлительно осуществлен выезд экстренных служб, проведена эвакуация людей, приостановлена деятельность аэропорта. В результате каких-либо взрывных устройств не обнаружено.

Одновременно задействован весь личный состав транспортной полиции по установлению местонахождения звонившего лица. Им оказался безработный житель города Астаны, 1985 года рождения.

Мотивом совершения такого поступка послужило желание задержать рейс в своих личных целях.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 273 УК РК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Злоумышленника водворили в изолятор временного содержания.



