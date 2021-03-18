Житель Аркалыка задержан за миссионерскую деятельность
АРКАЛЫК. КАЗИНФОРМ - В Аркалыке задержан местный житель за незаконную миссионерскую деятельность, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«В марте текущего года сотрудниками управления по противодействию экстремизму в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт незаконной миссионерской деятельности со стороны 28-летнего жителя Костанайской области. Судом он был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 МРП (291700 тенге)», - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
Всего же с начала года трое человек привлечены судом к административной ответственности за хранение, распространение материалов религиозного содержания и деятельность, выходящую за пределы устава объединений, на общую сумму около полумиллиона тенге.
- Очередной той пресекли в Таразе
- 30 проституток задержали в центре Алматы
- Мошенник из Алматы открыл в Instagram магазин модной одежды
- Костанайский адвокат подозревается в подстрекательстве к даче взятки
- Жертв серийной мошенницы разыскивают в Нур-Султане
- В получении взяток подозревается сотрудник департамента экономических расследований в Костанае
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана