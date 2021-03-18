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Житель Аркалыка задержан за миссионерскую деятельность

18 Марта 2021 11:57
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Житель Аркалыка задержан за миссионерскую деятельность

АРКАЛЫК. КАЗИНФОРМ - В Аркалыке задержан местный житель за незаконную миссионерскую деятельность, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«В марте текущего года сотрудниками управления по противодействию экстремизму в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт незаконной миссионерской деятельности со стороны 28-летнего жителя Костанайской области. Судом он был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 МРП (291700 тенге)», - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Всего же с начала года трое человек привлечены судом к административной ответственности за хранение, распространение материалов религиозного содержания и деятельность, выходящую за пределы устава объединений, на общую сумму около полумиллиона тенге.


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#Костанайская область   #Борьба с преступностью  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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