Житель Аркалыка задержан за миссионерскую деятельность

АРКАЛЫК. КАЗИНФОРМ - В Аркалыке задержан местный житель за незаконную миссионерскую деятельность, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В марте текущего года сотрудниками управления по противодействию экстремизму в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт незаконной миссионерской деятельности со стороны 28-летнего жителя Костанайской области. Судом он был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 МРП (291700 тенге)», - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Всего же с начала года трое человек привлечены судом к административной ответственности за хранение, распространение материалов религиозного содержания и деятельность, выходящую за пределы устава объединений, на общую сумму около полумиллиона тенге.