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    12:39, 10 Март 2021 | GMT +6

    Житель Алматы приехал за покупкой авто в Кокшетау и подвергся нападению

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Трое молодых людей из Кокшетау, узнав, что южный гость прибыл к ним в город купить автомобиль, решили заполучить его банковскую карту с деньгами, но смогли отобрать лишь телефон, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 34-летний житель города Алматы обратился с заявлением в дежурную часть управления полиции города Кокшетау. Мужчина рассказал, что у него отобрали телефон, пояснив, что приехал в Акмолинскую область в целях покупки автомобиля.

    «В день, когда в отношении потерпевшего было совершено разбойное нападение, мужчина распивал спиртное в кафе с тремя местными жителями, с которыми там же и познакомился. После общения в кафе компания покинула увеселительное заведение, а новоиспеченные знакомые стали требовать у пострадавшего банковскую карту, на которой находились денежные средства на покупку автомобиля. Потерпевшему удалось оказать сопротивление, но телефон марки «Redmi Note-8» подозреваемые путем применения насилия все-таки у него отобрали», - рассказали в ведомстве.

    Полицейские установили подозреваемых. Ими оказались трое местных жителей - 23-х, 28-ми и 29-ти лет, один из которых был уже ранее судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

    «По факту возбуждено досудебное производство по ч. 2 ст.192 УК РК «Разбой». В отношении подозреваемых избрана мера процессуального пресечения «Содержание под стражей», - резюмировали полицейские.



    Теги:
    МВД РК Правоохранительные органы Акмолинская область
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