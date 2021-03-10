Житель Алматы приехал за покупкой авто в Кокшетау и подвергся нападению

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Трое молодых людей из Кокшетау, узнав, что южный гость прибыл к ним в город купить автомобиль, решили заполучить его банковскую карту с деньгами, но смогли отобрать лишь телефон, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 34-летний житель города Алматы обратился с заявлением в дежурную часть управления полиции города Кокшетау. Мужчина рассказал, что у него отобрали телефон, пояснив, что приехал в Акмолинскую область в целях покупки автомобиля.

«В день, когда в отношении потерпевшего было совершено разбойное нападение, мужчина распивал спиртное в кафе с тремя местными жителями, с которыми там же и познакомился. После общения в кафе компания покинула увеселительное заведение, а новоиспеченные знакомые стали требовать у пострадавшего банковскую карту, на которой находились денежные средства на покупку автомобиля. Потерпевшему удалось оказать сопротивление, но телефон марки «Redmi Note-8» подозреваемые путем применения насилия все-таки у него отобрали», - рассказали в ведомстве.

Полицейские установили подозреваемых. Ими оказались трое местных жителей - 23-х, 28-ми и 29-ти лет, один из которых был уже ранее судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

«По факту возбуждено досудебное производство по ч. 2 ст.192 УК РК «Разбой». В отношении подозреваемых избрана мера процессуального пресечения «Содержание под стражей», - резюмировали полицейские.



