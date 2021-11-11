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Житель Алматы осужден на 6 лет за попытку сбыта около 1 млн фальшивых долларов

11 Ноября 2021 16:50
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Житель Алматы осужден на 6 лет за попытку сбыта около 1 млн фальшивых долларов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу РК по городу Алматы в сентябре прошлого года выявлен факт сбыта поддельных 100 долларовых купюр, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ.

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Сотрудниками проведен оперативный контрольный закуп, в ходе которого был задержан житель города Т.Калиев при попытке сбыта фальшивых купюр на 293 тыс. долларов США.

По данным следствия, Т.Калиев с сентября по ноябрь 2020 года неоднократно сбывал поддельную иностранную валюту номиналом 100 долларов США.

В результате проведенных обысков из незаконного оборота изъято более 975 тысяч поддельных долларов.

Т. Калиеву назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы.

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#Алматы   #Минфин РК  
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