Житель Алматы осужден на 6 лет за попытку сбыта около 1 млн фальшивых долларов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу РК по городу Алматы в сентябре прошлого года выявлен факт сбыта поддельных 100 долларовых купюр, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Сотрудниками проведен оперативный контрольный закуп, в ходе которого был задержан житель города Т.Калиев при попытке сбыта фальшивых купюр на 293 тыс. долларов США.

По данным следствия, Т.Калиев с сентября по ноябрь 2020 года неоднократно сбывал поддельную иностранную валюту номиналом 100 долларов США.

В результате проведенных обысков из незаконного оборота изъято более 975 тысяч поддельных долларов.

Т. Калиеву назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы.