Житель Алматы осужден на 3,5 года за незаконное обналичивание денег

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы завершено досудебное расследование в отношении жителя Алматы, занимавшегося преступной деятельностью по незаконному обналичиванию денежных средств. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АФМ РК.

Сегодня наибольшую угрозу экономической безопасности страны представляет «теневая» экономика, составной частью которой является незаконное обналичивание денег. Поэтому противодействие, так называемым «обнальным» фирмам, остается одной из важнейших задач органов финансового мониторинга, отмечают в Агентстве.

«Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы завершено досудебное расследование в отношении Г.Белозерова, занимавшегося преступной деятельностью по незаконному обналичиванию денежных средств.

Следствием установлено, что Г.Белозеров в период с конца 2017 года по 2020 год оказывал коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов путем выписки фиктивных бухгалтерских документов через подконтрольные 4 компании на общую сумму более 2,6 млрд. тенге», - сообщили в пресс-службе АФМ.

Мужчина осужден к 3,5 годам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в сфере экономической деятельности сроком на 5 лет.







