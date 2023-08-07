Житель Алматинской области убил женщину

КАСКЕЛЕН. КАЗИНФОРМ - Около 17:00 часов в больницу Карасайского района Алматинской области поступила 45-летняя женщина с проникающими колото-резанными ранами грудной полости, впоследствии она скончалась. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

«Факт зарегистрирован в ЕРДР районной полиции по статье 99 УК РК «Убийство». В ходе специальных мероприятий стражи порядка установили и в течение часа задержали 42-летнего подозреваемого - жителя села Кошмамбет. Проводятся следственные мероприятия с назначением судебно-медицинской экспертизы для обеспечения полноты, всесторонности и объективности в расследовании», - сообщили в полиции.

Преступление совершено на рабочем месте потерпевшей. Она работал медсестрой.

Со слов задержанного, это произошло на фоне личных отношении и не связано с ее профессиональной деятельностью. Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК не подлежит разглашению.