Житель Алматы воровал имущество прихожан в мечетях

Осужден житель Алматы, воровавший личное имущество прихожан в городских мечетях. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.

По информации ведомства, зимой прошлого года молодой человек, пользуясь тем, что прихожане совершают молитву, похищал прямо во время намаза их личное имущество, которое они оставляли без присмотра.