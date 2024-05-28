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    22:44, 27 Май 2024 | GMT +6

    Житель Алматы воровал имущество прихожан в мечетях

    мечеть Алматы
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Осужден житель Алматы, воровавший личное имущество прихожан в городских мечетях. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.

    По информации ведомства, зимой прошлого года молодой человек, пользуясь тем, что прихожане совершают молитву, похищал прямо во время намаза их личное имущество, которое они оставляли без присмотра.

    - Мужчина в момент совершения попал на камеры видеонаблюдения. В ходе судебного заседания он вину признал, однако миллионный ущерб не возместил. Судом похитителю назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении средней безопасности, - сообщили в прокуратуре.

    Теги:
    Регионы Борьба с преступностью Криминал Прокуратура Алматы
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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