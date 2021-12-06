Житель Актюбинской области разгуливал с обрезом в рукаве

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Сельчанин разгуливал с обрезом в рукаве в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Шалкарском районе Актюбинской области инспектором полиции во время патрулирования остановлен местный житель, который вел себя подозрительно. При досмотре в рукаве куртки у молодого человека обнаружен обрез охотничьего ружья и два патрона.

По факту начато досудебное расследование по ст.287 ч.3 УК РК «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия«. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 5 тысяч месячных расчетных показателей, либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок до 5 лет, либо лишение свободы на тот же срок.