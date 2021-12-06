Житель Актюбинской области подвергал трудовой эксплуатации 47-летнего мужчину

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Житель Актюбинской области подвергал трудовой эксплуатации 47-летнего мужчину. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сотрудниками полиции установлен и доставлен в полицию глава крестьянского хозяйства, житель Актюбинской области, который путем обмана и использования уязвимого положения в течение семи месяцев подвергал трудовой эксплуатации 47-летнего мужчину. Потерпевший по 12 часов в день пас скот, проживал на зимовке в 50 км от ближайшего населенного пункта», - рассказал Канат Нурмагамбетов.

Как отмечают полицейские, при отказе от работы на него оказывалось физическое и психологическое давление.

Сейчас по данному факту проводится расследование по ст.128 УК (торговля людьми).

Потерпевший направлен в кризисный центр для реабилитации и получения помощи.