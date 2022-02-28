Житель Актюбинской области почти 3 года провел в рабстве - МВД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Актюбинской области задержан 47-летний глава крестьянского хозяйства, подозреваемый в трудовой эксплуатации жителя региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Актюбинской области в ходе оперативно-профилактических мероприятий задержан 47-летний глава крестьянского хозяйства, который в период с июля 2019 года по январь 2022 года путем систематического физического насилия и угрозы его применения подвергал трудовой эксплуатации 48-летнего жителя области», - сообщила представитель Министерства внутренних дел РК Шугыла Турлыбек в ходе онлайн-брифинга.

По ее данным, пострадавшего принуждали пасти скот и работать в домашнем хозяйстве. В настоящее время проводится досудебная проверка. Потерпевший размещен в кризисный центр для оказания необходимой помощи.

Всего за последние семь дней полиция выявила 53 преступления, связанных с торговлей людьми.