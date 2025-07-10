Житель Актобе получил срок за кражу и продажу скакуна

Уголовное дело рассматривалось в № 2 городском суде Актобе.

По словам прокурора Айдара Алимжанова, 35-летний Айбек К. уже ранее был осуждён по статье «Грабёж» Уголовного кодекса и отбывал наказание в виде ограничения свободы.

Несмотря на это, в декабре прошлого года он, заранее договорившись со своими знакомыми, отправился в село Курайлы города Актобе. Подъехав к заранее выбранному дому, они вывели скакового коня из загона. Пока двое следили, чтобы никто не увидел, ещё двое на месте зарезали животное. Затем мясо погрузили в машину и отвезли на базар. Айбек полностью признал свою вину. Он пояснил, что в тот день увидел коня в загоне и предложил своему знакомому взять животное на мясо. Вчетвером они зарезали коня, сдали мясо и каждый получил деньги за свою «работу».

Во время судебного заседания потерпевший Н. Какимов сообщил, что купил скакового коня за два миллиона тенге и держал его в загоне у брата. Также он предоставил прощение обвиняемому.

Согласно приговору суда, ранее судимый Айбек К. признан виновным по п. 2 ч.3 ст. 188-1 Уголовного кодекса РК (Кража скота, совершённая группой лиц по предварительному сговору) и приговорён к шести годам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в учреждении уголовно-исполнительной системы с максимальным уровнем безопасности. Его сообщники — Ж. Канагат, Т. Манарбек и А. Дархан — также были приговорены к пяти годам лишения свободы, но с применением статьи 63 УК наказание признано условным, с установлением пробационного контроля.