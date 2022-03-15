РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:54, 15 Март 2022 | GMT +6

    Житель Актобе полгода изготавливал наркотики в арендованном доме

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Наркополицейские задержали 30-летнего жителя Аткобе, который занимался изготовлением синтетических наркотиков в особо крупном размере, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на официального представителя МВД РК Шугылу Турлыбек.

    «Как отметил начальник управления Департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Бакытжан Амирханов, задержанный ранее занимался закладкой наркотиков на территории города, затем примерно полгода назад арендовал дом и стал изготавливать синтетические наркотики самостоятельно. Наркотики распространял в городе Актобе путем закладок», - рассказала Ш. Турлыбек.

    По ее словам, при задержании он добровольно выдал восемь полиэтиленовых пакетов с мефедроном, а также оборудование и приспособления, используемые при изготовлении психоактивных веществ. В ходе обыска арендованного дома задержан его напарник, у которого изъято три пакета с мефедроном.

    «Задержанные также указали места 24 закладок, которые были ликвидированы сотрудниками полиции. Общий вес изъятых наркотиков составил 850 граммов. Начато досудебное производство по статье 297 части третьей УК РК «Хранение наркотических средств в особо крупном размере в целях сбыта». Задержанным грозит наказание до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества», - пояснила спикер.

    Теги:
    МВД РК Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Борьба с наркотиками Происшествия Правоохранительные органы Актюбинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 10:47
    Землетрясение в 2-3 балла ощутили в Алматы
    Сегодня, 10:26
    Женская команда Казахстана по стендовой стрельбе завоевала бронзовую медаль Азиады
    Сегодня, 10:21
    2 616 515 человек старше 60 лет проживают в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!