Житель Актау заплатил мошенникам 6 млн тенге за трудоустройство

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Один из жителей Актау заплатил за трудоустройство 6 млн тенге, другой - более одного миллиона тенге. По делу о мошенничестве проходят мужчина и женщина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.

По информации департамента полиции Мангистауской области, житель Актау пытался устроиться в нефтяную компанию, заплатив за это 6 млн тенге, но оказался обманутым мошенниками.

С таким же заявлением обратилась в полицию жительница Жанаозена. Мошенник выманил у нее денежные средства в размере 1 млн 150 тыс. тенге.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий были установлены и задержаны 45-летний житель Жанаозена и 27-летняя подозреваемая женщина. По указанным фактам начато досудебное расследование по части 1 статьи 190 Уголовного кодекса РК (мошенничество). Иная информация в интересах следствия не разглашается», - сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.