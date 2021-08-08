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Жилые высотки трех микрорайонов Павлодара остались без электричества

8 Августа 2021 23:30
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Жилые высотки трех микрорайонов Павлодара остались без электричества

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Устранением повреждения электросети занимаются павлодарские специалисты. Из-за повреждения отсутствует электроснабжение в жилых высотках трех микрорайонов Павлодара, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

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Об этом сообщил заместитель акима Павлодара Хасар Хабылбеков.

- Аварийное отключение электроснабжения ЛЭП-104 в квадрате Усолка, Дачный, Зеленстрой, М.Жусупа, М.Горького, Сатпаева, - уточнил замакима. - Планируемое время устранения около двух часов.

Обследованием и устранением повреждения занимается в настоящее время «Восточное предприятие электросетей».


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#Павлодарская область   #Происшествия  
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