Жилые высотки трех микрорайонов Павлодара остались без электричества

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Устранением повреждения электросети занимаются павлодарские специалисты. Из-за повреждения отсутствует электроснабжение в жилых высотках трех микрорайонов Павлодара, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Об этом сообщил заместитель акима Павлодара Хасар Хабылбеков.

- Аварийное отключение электроснабжения ЛЭП-104 в квадрате Усолка, Дачный, Зеленстрой, М.Жусупа, М.Горького, Сатпаева, - уточнил замакима. - Планируемое время устранения около двух часов.

Обследованием и устранением повреждения занимается в настоящее время «Восточное предприятие электросетей».