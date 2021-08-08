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Жилые высотки трех микрорайонов Павлодара остались без электричества
8 Августа 2021 23:30
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ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Устранением повреждения электросети занимаются павлодарские специалисты. Из-за повреждения отсутствует электроснабжение в жилых высотках трех микрорайонов Павлодара, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
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Об этом сообщил заместитель акима Павлодара Хасар Хабылбеков.
- Аварийное отключение электроснабжения ЛЭП-104 в квадрате Усолка, Дачный, Зеленстрой, М.Жусупа, М.Горького, Сатпаева, - уточнил замакима. - Планируемое время устранения около двух часов.
Обследованием и устранением повреждения занимается в настоящее время «Восточное предприятие электросетей».
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