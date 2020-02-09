Жилые дома затопило в Аральске

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – В городе Аральске Кызылординской области затопило жилые дома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Причиной этому стало резкое потепление. В результате снег растаял и затопил дворы жилых домов по улице Мархабаева, расположенных в низине районного центра. Об этом происшествии поступило сообщение в службу 112 отдела по чрезвычайным ситуациям Аральского района.





«Специалисты отдела по чрезвычайным ситуациям Аральского района провели исследовательские работы. Установлена возможность угрозы для жилых домов от талых вод. В этой работе были задействованы пожарные спасатели из трех специализированных пожарных подразделений. Таким образом, перешедшие к оперативным действиям специалисты запустили две мотопомпы. С помощью техники территория была очищена от скопившихся талых вод. В настоящее время приняты все меры предосторожности, обеспечена перекачка воды в безопасную зону. Благодаря оперативным и точным действиям специалистов жители не понесли материальный ущерб. Всего на место происшествия было мобилизовано 10 человек, две машины и две мотопомпы «, - сообщили специалисты Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ.