Жилые дома и спорткомплекс построил предприниматель в селе СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В районе Шал акына Северо-Казахстанской области в дни празднования 30-летния Независимости РК сдали в эксплуатацию жилые дома и спортивный комплекс, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации областного акимата, в райцентре Сергеевке ключи от благоустроенных квартир получили семьи очередников. Дом долгое время пустовал, в этом году его восстановили по инициативе местных властей. Новоселов поздравил заместитель акима области Гани Ныгыметов.
До конца года в районе Шал акына планируют сдать еще 50 квартир для очередников.
Г.Ныгыметов принял участие в открытии современного спортивного комплекса в ауле Мерген района Шал акына. Здесь же сдали в эксплуатацию семь жилых домов. Все объекты построил за счет собственных средств местный предприниматель, глава ТОО «Гермес Агро» Сергей Окунев.
Замакима области поблагодарил руководство предприятия за высокую социальную ответственность и активное участие в развитии и благоустройстве села.
Накануне в селах региона запустили новую молочную ферму и завод по производству семян.
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