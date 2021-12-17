Жилые дома и спорткомплекс построил предприниматель в селе СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В районе Шал акына Северо-Казахстанской области в дни празднования 30-летния Независимости РК сдали в эксплуатацию жилые дома и спортивный комплекс, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации областного акимата, в райцентре Сергеевке ключи от благоустроенных квартир получили семьи очередников. Дом долгое время пустовал, в этом году его восстановили по инициативе местных властей. Новоселов поздравил заместитель акима области Гани Ныгыметов.

До конца года в районе Шал акына планируют сдать еще 50 квартир для очередников.

Г.Ныгыметов принял участие в открытии современного спортивного комплекса в ауле Мерген района Шал акына. Здесь же сдали в эксплуатацию семь жилых домов. Все объекты построил за счет собственных средств местный предприниматель, глава ТОО «Гермес Агро» Сергей Окунев.

Замакима области поблагодарил руководство предприятия за высокую социальную ответственность и активное участие в развитии и благоустройстве села.

Накануне в селах региона запустили новую молочную ферму и завод по производству семян.



