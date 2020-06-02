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Жилстройсбербанк планируют преобразовать в Казахстане

2 Июня 2020 13:09
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Жилстройсбербанк планируют преобразовать в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Расширить функции АО «Жилстройсбербанк» и преобразовать компанию в «Отбасы банк» планируют в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«11 мая текущего года Президентом было озвучено о внедрении новой идеологии по реформированию жилищной политики. Основной принцип новой жилищной политики – наличие доходов и сбережений населения. Для этого предлагается: реформировать существующую систему очередности в акиматах и разработать четкие критерии понятия «нуждающийся в жилье», чтобы обеспечить равный доступ всех граждан к получению жилья с передачей функции учета в Жилстройсбербанк; осуществить ребрендинг жилищного строительного сберегательного банка и переименовать его в «Отбасы банк», создав на его базе Центр обеспечения первым жильем», - сказал министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов в ходе отчетной онлайн- встречи с населением.

Он отметил, что предлагаемая реформа позволит создать равные и понятные условия, где каждый работающий гражданин может приобрести жилье.

По данным министра, в этом году планируется построить 15 млн квадратных метров жилья и охватить государственной поддержкой свыше 39 тысяч семей. С начала года уже сданы жилые объекты площадью 3,1 млн кв. метров.

Фото: kaskelen.kz
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Ключевые слова: Жилье,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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