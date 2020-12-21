Жилстройсбербанк официально стал Отбасы банком

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева, которое было озвучено 11 мая 2020 г. Акционерное общество «Жилстройсбербанк Казахстана» (дочерняя организация холдинга «Байтерек») изменило свое официальное наименование на «Отбасы банк». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу банка.

20 декабря была проведена перерегистрация акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» на акционерное общество «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк».

С этого дня полное наименование банка на государственном языке: ««Отбасы банк» тұрғын үй құрылыс жинақ банкi» акционерлiк қоғамы; на русском языке: акционерное общество «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк»»; на английском языке: joint stock company ««Otbasy bank» house construction savings bank».

Сокращенное наименование: на государственном языке: «Отбасы банк» АҚ; на русском языке: АО «Отбасы банк»; на английском языке: JSC «Otbasy bank».

Единственным акционером банка остается АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» со 100% правами владения и пользования государственным пакетом акций. Изменяется только официальное наименование банка как юридического лица.

Жилстройсбербанк, а с сегодняшнего дня «Отбасы банк», остается банком, реализующим систему жилищно-строительных сбережений и не меняет своих функций оператора государственных жилищных программ.

Вместе с тем, планируется, что в 2021 году «Отбасы банк» станет полноценным институтом развития и поддержки, который будет централизованно осуществлять учет, постановку и распределение жилья.

Для реализации поставленных задач планируется передать существующую систему очередности из акиматов в «Отбасы банк» и создать «Центр обеспечения жильем», который будет работать по принципу «одного окна» для всех нуждающихся в жилье граждан. В этом случае у граждан отпадет необходимость обращаться в несколько инстанций для того, чтобы подтвердить свой статус нуждающегося в жилье, вставать в очередь, а затем обращаться в банк для получения займа.

«Развитая инфраструктура банка, информационные и технологические ресурсы ускорят процесс обеспечения жильем граждан, в первую очередь из социально-уязвимых слоев населения, расширят возможность управления очередностью, оптимизируют процедуру получения жилья гражданами, нуждающимися в жилье. При этом банк продолжит свою основную деятельность в рамках системы жилстройсбережений», обслуживая более 1,7 млн вкладчиков и около 181 000 заемщиков», - прокомментировала изменение наименования председатель правления «Отбасы банка» Ляззат Ибрагимова.

На сегодня депозитный портфель банка составляет 976 млрд тенге. К концу года планируется достичь показателя в 1 трлн тенге.