Жилой комплекс загорелся в поселке Бесагаш

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Пожар произошел в ЖК «Нурия» в поселке Бесагаш Талгарского района Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео сильного пожара появилось в сети Instagram.





Как сообщили в ДЧС Алматинской области в 17:57 поступило сообщение о возгорании в девятиэтажном доме по адресу: Талгарский район, село Бесагаш, мкр. Думан, жилой комплекс «Нурия».

На место незамедлительно были направлены силы и средства ДЧС Алматинской области 16 сотрудников и 6 единиц техники, ДЧС Алматы 10 сотрудников и 2 ед. техники.

По прибытию на место вызова первых пожарных подразделений в 18:10 часов установлено, что возгорание ликвидировано до прибытия пожарных подразделений. Произошло возгорание утеплительного материала (полеуритановая пенонапыление) между двумя девятиэтажными новостроящимися, незаселенными жилыми домами.

Жертв и пострадавших нет.