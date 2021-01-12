Жилой комплекс загорелся в поселке Бесагаш
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Пожар произошел в ЖК «Нурия» в поселке Бесагаш Талгарского района Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Видео сильного пожара появилось в сети Instagram.
Как сообщили в ДЧС Алматинской области в 17:57 поступило сообщение о возгорании в девятиэтажном доме по адресу: Талгарский район, село Бесагаш, мкр. Думан, жилой комплекс «Нурия».
На место незамедлительно были направлены силы и средства ДЧС Алматинской области 16 сотрудников и 6 единиц техники, ДЧС Алматы 10 сотрудников и 2 ед. техники.
По прибытию на место вызова первых пожарных подразделений в 18:10 часов установлено, что возгорание ликвидировано до прибытия пожарных подразделений. Произошло возгорание утеплительного материала (полеуритановая пенонапыление) между двумя девятиэтажными новостроящимися, незаселенными жилыми домами.
Жертв и пострадавших нет.
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