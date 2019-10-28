Жилой дом «заминировал» нетрезвый житель Петропавловска
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске неизвестный мужчина сообщил о бомбе, заложенной в доме по улице Назарбаева, 154, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции Северо-Казахстанской области, из дома эвакуировали 123 человека. В том числе 46 детей. Вокруг девятиэтажки выставили оцепление. Специалисты по поиску взрывных устройств с собаками обследовали дом. Операция заняла около полутора часов.
«За это время установили личность звонившего. Им оказался 32-летний житель города. Он сознался, что сделал звонок из хулиганских побуждений. На момент задержания мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения», - рассказали в пресс-службе.
Подозреваемого доставили в управление полиции города Петропавловска, решается вопрос о применении к нему меры пресечения. Идет досудебное расследование по уголовной статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». «Террористу» грозит наказание от штрафа до лишения свободы на срок до 5 лет.
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