Жилой дом обрушился в Батуми, есть жертвы

БАТУМИ. НОВОСТИ-ГРУЗИЯ - КАЗИНФОРМ - В Батуми на улице 26 мая обрушился жилой дом, есть жертвы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Новости-Грузия.

В Батуми из автомобиля, попавшего под обломки разрушившегося жилого дома, вытащили женщину и ее ребенка 6-7 лет.

Как сообщают СМИ с места событий, состояние ребенка удовлетворительное, помощь ему на месте окажут врачи скорой помощи.

Работающие на месте спасатели разбирают обломки с помощью подъемного крана и уже вывели несколько человек. Также под обломки попали до 10 автомобилей, стоявших возле здания.

Некоторые очевидцы заявляют, что обрушению дома предшествовал взрыв. О брушение пятиэтажного корпуса в центре Батуми произошло сегодня около полудня. Здание расположено между улицами 26 мая и Абашидзе.

В обрушившейся части здания было 12 квартир. Трещины образовались и в соседних зданиях, сообщает телекомпания «Пирвели».

О причинах обрушения в официальных структурах пока не говорят. Предполагают, что происшествие повлекло за собой гибель людей, однако о числе жертв пока также не известно.