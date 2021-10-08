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    16:04, 08 Октябрь 2021 | GMT +6

    Жилой дом обрушился в Батуми, есть жертвы

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    БАТУМИ. НОВОСТИ-ГРУЗИЯ - КАЗИНФОРМ - В Батуми на улице 26 мая обрушился жилой дом, есть жертвы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Новости-Грузия.

    В Батуми из автомобиля, попавшего под обломки разрушившегося жилого дома, вытащили женщину и ее ребенка 6-7 лет.

    Как сообщают СМИ с места событий, состояние ребенка удовлетворительное, помощь ему на месте окажут врачи скорой помощи.

    Работающие на месте спасатели разбирают обломки с помощью подъемного крана и уже вывели несколько человек. Также под обломки попали до 10 автомобилей, стоявших возле здания.

    Некоторые очевидцы заявляют, что обрушению дома предшествовал взрыв. О брушение пятиэтажного корпуса в центре Батуми произошло сегодня около полудня. Здание расположено между улицами 26 мая и Абашидзе.

    В обрушившейся части здания было 12 квартир. Трещины образовались и в соседних зданиях, сообщает телекомпания «Пирвели».

    О причинах обрушения в официальных структурах пока не говорят. Предполагают, что происшествие повлекло за собой гибель людей, однако о числе жертв пока также не известно.


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