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Жилой дом и хозпостройки сгорели в Алматы

13 Октября 2018 00:24 94
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Жилой дом и хозпостройки сгорели в Алматы

АЛМАТЫ.КАЗИНФОРМ - Частный жилой дом и хозяйственные постройки сгорели в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС города.

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«Пожарным в 22:04 часов поступило сообщение о горении бани по улице Аносова. К моменту прибытия пожарных в 22:15 часов оказалось, что горел частный жилой дом на двух владельцев и хозяйственные постройки. Огонь надвигался на близлежащие дома, но пожарные успели потушить его», - сообщила официальный представитель ДЧС г. Алматы Сандугаш Баймухамбетова.

В результате, пострадала лишь кровля соседнего дома. К 22:55 часам пожар был полностью ликвидирован. Площадь горения составила 180 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. 

В соцсетях размещено видео этого пожара.

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Ключевые слова: Происшествия, Алматы,
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Автор:

Майя Тенизбаева

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