Жилое здание обрушилось в США: 35 человек извлекли из-под завалов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В округе Майами-Дейд, штат Флорида, частично обрушилось 12-этажное здание. Пока известно о гибели одного человека, однако число жертв может увеличиться, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу новостей BBC News.

Спасатели ведут поиски выживших, на месте происшествия продолжается масштабная операция.

Одна женщина погибла, и есть опасения, что под завалами или запертыми в нижних этажах остаются еще десятки людей. Спасатели с помощью подъемных кранов пытаются добраться до жителей близлежащих квартир, чтобы помочь им эвакуироваться.

По словам официальных лиц, спасатели вытащили из обломков 35 человек. Десяти из них потребовалась медицинская помощь, двое отправлены в больницу.

«Задняя часть здания, вероятно, на треть или даже больше, полностью сплющена», - заявил на пресс-конференции мэр Серфсайда Чарльз Беркетт.

Губернатор Флориды Рон ДеСантис сказал, что отправится на место происшествия позже в четверг. «Мы готовимся к плохим новостям, просто учитывая видимый масштаб разрушений», - предупредил он, сказав, что, по его мнению, быстрая реакция служб экстренной помощи спасла множество жизней.

Сообщается, что здание обрушилось около двух часов утра по местному времени.

Пока неизвестно, сколько людей находилось в здании во время аварии. По словам комиссара округа Хосе Диаса, связь с 51 человеком, которые предположительно находились в здании в момент обрушения, установить пока не удалось, и они числятся пропавшими.

Служба пожарной охраны Майами-Дейд сообщила, что на место происшествия было отправлено 80 автомобилей. В спасательной операции также участвует полиция.

Один из жителей соседнего дома так описал произошедшее: «Здание затряслось, а затем я выглянул в окно, и после этого ничего не было видно, я подумал, что это, наверно, шторм или что-то похожее. Когда пыль рассеялась, две трети здания исчезли, обломки лежали на земле».

Американские журналисты пишут, что удалось спасти десятилетнего мальчика.

Один мужчина, который с братьями выгуливал собаку, рассказал корреспонденту CBS в Майами, что слышал, как обрушилось здание.

«Мы услышали очень сильный грохот и подумали, что это мотоцикл. Обернулись - и увидели приближающееся к нам облако пыли, - сказал он. - Мы не поняли, что происходит. Замотали лица рубашками, бросились туда, появилась сотрудница охраны, мы спросили: «Что случилось?» и она ответила, что здание рухнуло».

Полиция назвала адрес пострадавшего здания - это 12-этажная башня Champlain Towers, 8777 Коллинз-авеню. Оно находится на побережье, в нем более ста квартир.