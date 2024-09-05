Жилищный кризис в Португалии: в Лиссабоне приезжим учителям предоставят доступное жилье

Арендная плата в португальской столице продолжает расти. При этом в местных учебных заведениях не хватает преподавателей. Приезжим снимать квартиру или дом в Лиссабоне не по карману. Городские власти нашли решение проблемы, передает агентство Kazinform со ссылкой на euronews.com.

Власти Португалии продолжают искать пути выхода из беспрецедентного жилищного кризиса, вызванного чрезмерным туризмом. Городской совет одного из пригородов Лиссабона решил обеспечить доступным жильём учителей, вынужденных добираться на работу издалека.

- На этот учебный год у нас есть 105 свободных домов. И сегодня мы торжественно открываем эти 4 дома, в которых будут проживать первые 16 учителей, - пояснил Нуно Перейра Лопеш, вице-президент городского совета Кашкайша.

Право на размещение имеют преподаватели, проживающие более чем в 60 километрах от места работы. Ежемесячная арендная плата для них составит от 150 до 400 евро в зависимости от типа апартаментов.

С 2017 года цены на съемное жилье в Португалии увеличились на 56%. В этом году прогнозируется их рекордный рост - ещё на 7%.

- Жильё стало финансовым активом, страна првилекла множество иностранных компаний налоговыми льготами. Как результат: в период с 2011 по 2021 год Лиссабон потерял 25% своего населения, - отмечает Луис Мендеш, географ и урбанист.

Доступным по местным меркам жильём обеспечат и временно трудоустроенных - учителей, которые заменяют коллег, находящихся в отпуске, на больничном или в декрете.