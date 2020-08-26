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Жилищный сертификат в 1 млн тенге могут получить педагоги в СКО

26 Августа 2020 14:55
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Жилищный сертификат в 1 млн тенге могут получить педагоги в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов на августовском педсовещании заявил о том, что в регионе практически закрыли потребность в педагогических кадрах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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К.Аксакалов сообщил, что по программе «С дипломом в село» за последние пять лет в область прибыли около 1,5 тысячи человек. Из них 250 оформили льготные кредиты по 0,01% на приобретение и строительство жилья.

«По программе «Серпін» только в этом году трудоустроены более 100 молодых специалистов. Ведется работа по привлечению педагогов из трудоизбыточных регионов страны. К примеру, три года назад из Туркестанской области переехала с семьей в село Жамбыл Уалихановского района учитель физики и математики Гаухар Тажибаева. У нее пятеро детей, муж-строитель. Сейчас они обеспечены работой, жильем. И таких примеров можно привести много», - сказал К.Аксакалов.

По информации главы региона, с 1 января сельский учитель, имеющий первую категорию, со всеми надбавками получает 245 тысяч тенге в месяц.

«Мы продолжаем развивать систему стимулирования педагогов и руководителей. По итогам конкурса «Лучшая организация среднего образования» обладателем гранта стала Тайыншинская средняя школа. В этом году мы утвердили звание «Почетный работник Северо-Казахстанской области» и за особые заслуги в педагогической деятельности - нагрудный знак Магжана Жумабаева», - сказал аким области.

Глава региона добавил, что дети педагогов получили льготы в детские сады.

В этом году в регионе планируют выделить 250 млн тенге для выдачи работникам сферы образования бюджетных кредитов в виде жилищных сертификатов. Номинал сертификата - 1 млн тенге.



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#Северо-Казахстанская область   #Образование   #Акимат   #Жилье  
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Автор:

Олеся Жуковень

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