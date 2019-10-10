Жилищный и благотворительные сертификаты вручили акмолинским медработникам

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В рамках празднования Дня профсоюзов жилищный сертификат получил заведующий отделением многопрофильной областной больницы Алмас Кажитаев, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Акмолинской области.

В Кокшетау прошло торжественное собрание профсоюзного актива, посвященное новому празднику – Дню профсоюзов. В собрании принял участие и аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев.

«Профсоюзы выступают как один из сегментов политической системы государства, являются одним из основных институтов гражданского общества. Поддержка профсоюзов обществом и государством способствует гармонизации отношений в коллективах», – отметил руководитель региона.

С поздравлениями в адрес профсоюзных организаций региона выступили председатель Республиканского профсоюза работников государственных, банковских учреждений и общественного обслуживания Мирбулат Жакыпов и ветеран профсоюзного движения Кенес Бекишев.

В торжественной обстановке активные члены профсоюзов за вклад в развитие профсоюзного движения были награждены Благодарственными письмами акима области и профсоюзными наградами.

Председатель Акмолинского филиала профсоюза работников здравоохранения «Сенім» Серик Какенов вручил жилищный сертификат на сумму 1 млн 940 тысяч заведующему отделением многопрофильной областной больницы Алмасу Кажитаеву, а также 10 благотворительных сертификатов на сумму 250 тысяч тенге - младшему медицинскому персоналу области.



