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Жилищный и благотворительные сертификаты вручили акмолинским медработникам
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В рамках празднования Дня профсоюзов жилищный сертификат получил заведующий отделением многопрофильной областной больницы Алмас Кажитаев, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Акмолинской области.
В Кокшетау прошло торжественное собрание профсоюзного актива, посвященное новому празднику – Дню профсоюзов. В собрании принял участие и аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев.
«Профсоюзы выступают как один из сегментов политической системы государства, являются одним из основных институтов гражданского общества. Поддержка профсоюзов обществом и государством способствует гармонизации отношений в коллективах», – отметил руководитель региона.
С поздравлениями в адрес профсоюзных организаций региона выступили председатель Республиканского профсоюза работников государственных, банковских учреждений и общественного обслуживания Мирбулат Жакыпов и ветеран профсоюзного движения Кенес Бекишев.
В торжественной обстановке активные члены профсоюзов за вклад в развитие профсоюзного движения были награждены Благодарственными письмами акима области и профсоюзными наградами.
Председатель Акмолинского филиала профсоюза работников здравоохранения «Сенім» Серик Какенов вручил жилищный сертификат на сумму 1 млн 940 тысяч заведующему отделением многопрофильной областной больницы Алмасу Кажитаеву, а также 10 благотворительных сертификатов на сумму 250 тысяч тенге - младшему медицинскому персоналу области.
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