Жилищные выплаты будут получать сотрудники Карагандинских колоний

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Сотрудники департамента уголовно-исполнительной системы по Карагандинской области будут получать выплаты за жилье, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Менеджеры «Жилищного строительного сберегательного банка «Отбасы банк» Казахстана, открыли специальные счета получателям жилищных выплат, которыми являются сотрудники УИС по области. На основании утвержденного Постановления Правительства Республики Казахстан № 524 от 5 августа 2021 года заключили трехсторонний договор для получения жилищных выплат. Так, сотрудники уголовно-исполнительный системы стали еще на шаг ближе к своей мечте.

Для открытия специального счета сотрудникам, не имеющим собственного жилья, необходимо предоставить ряд подтверждающих документов, после чего ежемесячно на каждого члена семьи сотрудника, будет начисляться 33 912 тенге. На данные выплаты можно приобрести собственное жилье либо оплатить аренду жилья.

«Я проработал более 20 лет в уголовно-исполнительной системе, являюсь отцом четверых детей и не имею собственного жилья. Для нашей семьи данные выплаты станут хорошим началом в приобретении собственной жилой площади», - сообщил начальник воспитательного отдела подполковник юстиции Еркебулан Карагалтаев.