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Жилищные сертификаты смогут получить многодетные и семьи востребованные специалисты в СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
24 Ноября 2021, 12:04
Жилищные сертификаты смогут получить многодетные и семьи востребованные специалисты в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области на сессии облмаслихата определили размер и перечень категорий получателей жилищных сертификатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В мае соответствующий проект постановления появился на сайте открытых нормативно-правовых актов. В документе был определен размер и перечень категорий граждан, которые могут получить бюджетный кредит.

Напомним, на получение сертификата могут претендовать семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов, многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившие ранее звание «Мать-героиня», награжденные орденами «Материнская слава» 1-й и 2-й степени, многодетные семьи, неполные семьи, востребованные специалисты в бюджетных организациях в отрасли здравоохранения, образования, культуры, спорта, социального обеспечения.

Размер жилищного сертификата в виде социальной помощи или в виде социальной поддержки составит 10% от суммы жилищного займа, но не более 1,5 млн тенге. Действует сертификат в пределах соответствующей территориальной единицы местного исполнительного органа.

Заявитель должен предоставить в банк второго уровня письменное уведомление о намерении получить жилищный сертификат. Заявление на его получение подается в канцелярию управления при акимате, курирующего сферу занятости и социального обеспечения, строительства, жилищных отношений или через ЦОН.

Разработать механизм по предоставлению жилищных сертификатов поручил в прошлом году аким области Кумар Аксакалов.

Северо-Казахстанская область   Жилье   Общество  
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