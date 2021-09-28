Жилищные газотехнические инспекции во всех регионах созданы в Казахстане
«С начала года на объектах бытовых потребителей газа произошло 51 происшествие, в которых пострадало 88 человек, 16 из них погибло», - сказал Юрий Ильин.
Глава МЧС отметил, что для обеспечения правовой основы деятельности газотехнических инспекций в Закон «О гражданской защите» внесены соответствующие поправки, наделяющие сотрудников газотехнических инспекций, компетенцией по контролю за организациями осуществляющих обслуживание газопотребляющих систем. В настоящее время, проводится процедура по утверждению критериев оценки степени риска и проверочных листов в данной сфере контроля. Продолжается работа по законодательному урегулированию вопроса эффективного контроля за эксплуатацией бытовых газовых баллонов.
«Ситуация осложнена тем, что население, использующее старые и просроченные баллоны, привычно заправляет свои баллоны на ближайших автогазозаправочных станциях. На территории республики на сегодняшний день в полном объеме завершены организационные мероприятия по созданию жилищных (газотехнических) инспекций в городах и районах регионов страны», - проинформировал Юрий Ильин.
По словам министра, ряд акиматов отмечают нехватку штатных единиц и отсутствие специальных знаний у инспекторов.
«МЧС для решения данной проблемы, впервые на базе Академии гражданской защиты имени Малика Габдуллина в сентябре текущего года провели онлайн-курсы для более 200 специалистов акиматов, осуществляющих функцию государственного контроля в сфере газоснабжения. Продолжается работа по повышению уровня пожарной культуры среди населения всех возрастных и социальных групп», - резюмировал Юрий Ильин.