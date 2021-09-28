Жилищные газотехнические инспекции во всех регионах созданы в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько человек погибло в этом году при происшествиях на объектах бытовых потребителей газа, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала года на объектах бытовых потребителей газа произошло 51 происшествие, в которых пострадало 88 человек, 16 из них погибло», - сказал Юрий Ильин.

Глава МЧС отметил, что для обеспечения правовой основы деятельности газотехнических инспекций в Закон «О гражданской защите» внесены соответствующие поправки, наделяющие сотрудников газотехнических инспекций, компетенцией по контролю за организациями осуществляющих обслуживание газопотребляющих систем. В настоящее время, проводится процедура по утверждению критериев оценки степени риска и проверочных листов в данной сфере контроля. Продолжается работа по законодательному урегулированию вопроса эффективного контроля за эксплуатацией бытовых газовых баллонов.

«Ситуация осложнена тем, что население, использующее старые и просроченные баллоны, привычно заправляет свои баллоны на ближайших автогазозаправочных станциях. На территории республики на сегодняшний день в полном объеме завершены организационные мероприятия по созданию жилищных (газотехнических) инспекций в городах и районах регионов страны», - проинформировал Юрий Ильин.

По словам министра, ряд акиматов отмечают нехватку штатных единиц и отсутствие специальных знаний у инспекторов.

«МЧС для решения данной проблемы, впервые на базе Академии гражданской защиты имени Малика Габдуллина в сентябре текущего года провели онлайн-курсы для более 200 специалистов акиматов, осуществляющих функцию государственного контроля в сфере газоснабжения. Продолжается работа по повышению уровня пожарной культуры среди населения всех возрастных и социальных групп», - резюмировал Юрий Ильин.