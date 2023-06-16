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Жилищную программу для молодежи планируют расширить в Костанайской области

Автор:  
Анеля Касымова
16 Июня 2023, 19:30
Жилищную программу для молодежи планируют расширить в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Аким Костанайской области Кумар Аксакалов рассказал о развитии сферы ЖКХ в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала года в эксплуатацию введено более 175 тысяч квадратных метров жилья. 1,5 тысячи семей обрели свои дома. Всего до конца текущего года будет построено 500 тысяч квадратных метров, что на 11,4% больше уровня прошлого года. Строительство ведется не только в областном центре и городах, но и в районах. На эти цели выделено 27 млрд тенге с ростом на 28,6%», - сказал он во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Также аким отметил, что в 2022 году была реализована в пилотном режиме программа «Костанай жастары» в областном центре на сумму 700 млн тенге. В текущем году будет расширена география и в три раза увеличена сумма финансирования. Уже выделено 2,1 млрд тенге. Планируется охватить не менее 140 молодых людей.

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Костанайская область   Акимат   Жилье   Регионы Казахстана   Молодежь   Костанай  
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