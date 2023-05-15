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Жилищную помощь оказали 17 тысячам семей в Казахстане

Редактор:  
Гульмира Байзакова
15 Мая 2023, 21:43
Жилищную помощь оказали 17 тысячам семей в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Для снижения затрат малообеспеченных граждан на коммунальные услуги предусмотрено частичное возмещение расходов в рамках оказываемой государством жилищной помощи. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Так, по итогам первого квартала этого года жилпомощь оказана 17 тысячам семей более чем на 372 млн тенге. Кроме того, в конце прошлого года были внесены изменения, которые увеличивают сумму компенсации и круг лиц, претендующих на нее.

Доля компенсации затрат на коммунальные услуги для нуждающихся граждан в среднем по республике составила 52,8%. Данная жилищная помощь выплачивается из местного бюджета, также определены общие правила назначения.

Размер предельно допустимого уровня расходов граждан и порядок назначения жилищной помощи утверждают местные маслихаты. Таким образом, за последние 4 года, по данным акиматов, жилищная помощь выплачена свыше 174 тысячам абонентов на общую сумму 5 млрд тенге. При этом доход одной малообеспеченной семьи (в среднем из 4 человек) должен составлять 25 798 тенге на человека, а на семью - 103 192 тенге.


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