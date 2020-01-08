Жилищная программа «Нурлы жер» продлена на 2020-2025 годы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Жилищная программа «Нурлы жер» продлена на 2020-2025 годы. Об этом сообщает Telegram-канал Общественной приемной Президента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Вопрос о предоставлении льготного жилья определенным категориям граждан является одним из самых актуальных на сегодняшний день в Казахстане. В связи с этим, Отдел по контролю за обращениями сообщает, что жилищная программа «Нурлы жер» продлена на 2020-2025 годы. В рамках первой задачи «Реализации единой жилищной политики» внедряется лестница доступности жилья, где определяющим фактором станут доходы населения. Очередникам, имеющим доходы до одного прожиточного минимума на члена семьи (29,7 тыс. тенге), предоставляется арендное жилье без выкупа (дети-сироты, инвалиды 1 и 2 групп, пенсионеры и др.). Программа «Бақытты отбасы» будет по-прежнему доступна очередникам (многодетные, неполные и семьи с детьми инвалидами), имеющим доходы до 2-х прожиточных минимумов (59,4 тыс. тенге). Очередники с доходом до 3,1 прожиточных минимумов (92 тыс. тенге), могут претендовать на кредитное жилье акиматов по программе «5-20-25» (военнослужащие, бюджетники, госслужащие)», - информирует Общественная приемная.
Также сообщается, что для граждан с доходами свыше 3,1 прожиточных минимумов доступна программа «7-20-25».
Имеющие доходы свыше 5 прожиточных минимумов (148,5 тыс тенге) смогут воспользоваться существующими рыночными продуктами («Баспана-хит» НБ, «Орда» КИК, «Свой дом» от ЖССБК) для приобретения первичного и вторичного жилья.
Для обеспечения прозрачности получения жилья и единого системного учета внедряется Единая республиканская база очередников. Данные базы будут использоваться для определения доступности жилья очередникам, что обеспечит адресность государственной поддержки и эффективность использования государственных средств.
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