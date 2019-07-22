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Жилищная программа «Бақытты отбасы» запущена в Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау запущена жилищная программа «Бақытты отбасы». Участниками программы могут стать многодетные и неполные семьи, а также семьи, где воспитываются дети с ограниченными возможностями, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В первую очередь программа направлена на поддержку малообеспеченных слоев населения, которые живут в арендуемом жилье у родственников. Людей, которые долгое время не могут накопить на собственное жилье. Главное требование - семья должна быть малообеспеченной, доход на одного из членов семьи должен не превышать 42 500 тенге. К примеру, если в семье шесть человек и работает один муж, а супруга является домохозяйкой и пребывает в декретном отпуске, в таком случае их общий доход не должен превышать 255 тысяч тенге. Таким образом, первые в списке очередников будут стоять люди, которым представляется сложным собрать первоначальный взнос», - рассказал на брифинге в РСК руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурат Игалиев.
Сообщив, что по данной программе жилье выдается под 2-10 процентов годовых на 20 лет. Сумма первоначального взноса составляет 10% от общей стоимости жилья. В рамках ипотеки «Бақытты отбасы» можно приобрести как первичное, так и вторичное жилье. Чтобы получить ипотечный займ по облегченной процентной ставке, заявитель и члены его семьи не должны иметь собственного жилья.
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