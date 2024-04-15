Жилье получили пострадавшие от паводков сельчане в Карагандинской области

Жителям Шетского района, пострадавшим от паводка, выкупили дома. Пять семей, чьи дома пришли в негодность из-за талых вод, выбрали себе жилье. Его купили за счет бюджетных средств. Еще одной семье в ближайшие дни начнут строить новый дом. В их селе на продажу не оказалось дома, поэтому принято такое решение, передает корреспондент агентства Kazinform.

В других 54 домах, которые не признаны аварийными, будет проведен ремонт. Жители уже получили компенсацию на эти цели и изъявили желание самостоятельно решить вопрос.

Фото: акимат Карагандинской области

Выбрала подходящий дом для семьи жительница села Красная Поляна Акмарал Мусина. Многодетная мать благодарит за оперативность.

— Мы получили компенсацию и материальную помощь. Также нам привезли телевизор и генератор. Дом мы выбрали сами. Акимат сказал купит тот, который нам понравится. Хочу отметить, что имущественную компенсацию и жилье мы получили очень быстро — буквально в течение недели, — говорит Акмарал Мусина.

Для семьи Стадниченко также был куплен дом в селе Красная Поляна. Надежда Стадниченко — многодетная мать, рада, что семья не осталась без крыши над головой.

Фото: акимат Карагандинской области

— Рано утром 30 марта в доме появилась вода. Из техники мы успели взять только холодильник и плиту, все остальное пришло в негодность. Пару дней жили у подруги. Сейчас получили двухкомнатный дом с ремонтом. Там большой зал, есть туалет и ванная, центральная вода, баня, углярка. На участке планируем разбить огород. Также получили компенсацию за имущество и матпомощь. Сейчас мы проживаем у родственников, но уже собираемся переезжать в новый дом. Очень довольны, что все быстро решилось, — рассказывает сельчанка.

Пострадавшим от паводка в Шетском районе выплачена единовременная социальная помощь в размере 100 МРП и компенсация за испорченное имущество.

Фото: акимат Карагандинской области

Возмещен погибший скот. Павшее поголовье было уничтожено с соблюдением всех ветеринарно-санитарных норм.

— Мы потеряли в паводок пять коров и одного жеребенка. На днях получили скот. Также нам привезли генератор, телевизор. У нас испортилась техника для обработки дерева, морозильник. Этот ущерб нам восполнили полностью, — говорит жительница села Ақсу Айжан Кашкенбаева.

Фото: акимат Карагандинской области

В населенных пунктах, где произошло подтопление, пройдет инвентаризация колодцев и скважин. До конца недели проведут дезинфекционные работы.

Продолжается восстановление внутрипоселковых дорог.