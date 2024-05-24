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    21:41, 23 Май 2024 | GMT +6

    Жилье и работа: что больше всего волновало акмолинцев на приеме акима

    акмолинская область
    Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

    В Кокшетау аким Акмолинской области Марат Ахметжанов провел прием граждан по личным вопросам. Обратившихся жителей волновали проблемы жилья, создания рабочих мест для лиц с инвалидностью и финансовая помощь на лечение, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Все поднятые вопросы найдут свое решение в рамках установленного законодательства, — отметил глава региона.

    Акимам городов и районов, а также руководителям управлений были даны соответствующие поручения о необходимости своевременного рассмотрения и решения проблем населения.

    Напомним, концепция «Слышащего государства» направлена на оперативное и эффективное реагирование на запросы граждан.

    Теги:
    Регионы Казахстана Акимат Акимы Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Автор
    Оксана Матасова
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