21:41, 23 Май 2024 | GMT +6
Жилье и работа: что больше всего волновало акмолинцев на приеме акима
В Кокшетау аким Акмолинской области Марат Ахметжанов провел прием граждан по личным вопросам. Обратившихся жителей волновали проблемы жилья, создания рабочих мест для лиц с инвалидностью и финансовая помощь на лечение, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Все поднятые вопросы найдут свое решение в рамках установленного законодательства, — отметил глава региона.
Акимам городов и районов, а также руководителям управлений были даны соответствующие поручения о необходимости своевременного рассмотрения и решения проблем населения.
Напомним, концепция «Слышащего государства» направлена на оперативное и эффективное реагирование на запросы граждан.