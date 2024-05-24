Жилье и работа: что больше всего волновало акмолинцев на приеме акима

В Кокшетау аким Акмолинской области Марат Ахметжанов провел прием граждан по личным вопросам. Обратившихся жителей волновали проблемы жилья, создания рабочих мест для лиц с инвалидностью и финансовая помощь на лечение, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Все поднятые вопросы найдут свое решение в рамках установленного законодательства, — отметил глава региона.

Акимам городов и районов, а также руководителям управлений были даны соответствующие поручения о необходимости своевременного рассмотрения и решения проблем населения.

Напомним, концепция «Слышащего государства» направлена на оперативное и эффективное реагирование на запросы граждан.