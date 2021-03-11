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    09:43, 11 Март 2021 | GMT +6

    Жил на съёмных квартирах: пропавшего 18-летнего парня нашли в Костанае

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    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Парня в отдел полиции привёл брат, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции Костанайской области.

    Как сообщили в полиции, Даниэля Тарасевича в отделение 10 марта ночью привез брат. Как оказалось, парень все это время ночевал на съёмных квартирах, позже - сам пришёл к брату. С Даниэлем все хорошо.

    Напомним, ранее сообщалось о том, что 18-летнего костанайца разыскивают волонтеры и полиция.


    Теги:
    МВД РК Костанайская область Правоохранительные органы
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