Жил на съёмных квартирах: пропавшего 18-летнего парня нашли в Костанае

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Парня в отдел полиции привёл брат, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции Костанайской области.

Как сообщили в полиции, Даниэля Тарасевича в отделение 10 марта ночью привез брат. Как оказалось, парень все это время ночевал на съёмных квартирах, позже - сам пришёл к брату. С Даниэлем все хорошо.

Напомним, ранее сообщалось о том, что 18-летнего костанайца разыскивают волонтеры и полиция.