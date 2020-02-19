Жилье, земля, проекты - Бердибек Сапарбаев выслушал проблемы жамбылцев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Прием граждан по личным вопросам провел аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, передает коррепондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе главы региона, в течение дня 18 февраля Бердибек Сапарбаев лично принял 65 граждан.

«В основном вопросы касались предоставления жилья, земельных участков, решения хозяйственных споров и других аспектов, - пояснили в пресс-службе. - Глава региона отметил, что жилищный вопрос регламентируется соответствующим законодательством, продвижение очереди на выделение квартир осуществляется строго по установленному порядку и правилам».

Жители села Сурат Меркенского района пожаловались на руководителя одного из местных крестьянских хозяйств, который без их ведома оформил на себя земельные наделы. На что Бердибек Сапарбаев заметил, что если будет выявлено нарушение закона, то данным вопросом займется областная прокуратура. Более детально аким области разберет жалобу во время посещения Меркенского района.

Содействия в ситуации с памятником национальному герою Кенесары, который власти Меркенского района намерены снести, попросил общественник Берик Валиханов. Кроме того, он внес предложение присвоить имя Кенесары одной из школ областного центра.

Ветеран сферы образования Камиля Кожыкова обратила внимание главы региона на нецелевое, по ее мнению, расходование средств отделом образования Таласского района.

Жительница Тараза Рахаткуль Иткулова от имени жильцов микрорайона «Мынбулак» заявила о фактах незаконного строительства объекта малого бизнеса и завладения общедомовым имуществом. Другая жительница областного центра Ольга Пименова предложила создать для детей в черте города Тараза специальные места отдыха с водоемом. А Мусатилла Тоханов попросил содействия в реализации проекта по изготовлению продукции из изюма и кураги.

«В ходе приема граждан присутствовали руководители профильных управлений и акиматов, ответственных за решение того или иного вопроса. Благодаря такому подходу, многие проблемы решались на месте. Остальные, требующие разбирательства, вопросы взяты акимом области на личный контроль», - отметили в пресс-службе акима Жамбылской области.