Жилье выдавалось незаконно в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области установлены нарушения законности при распределении жилья из государственного жилищного фонда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации прокуратуры Акмолинской области, сейчас проверкой в сфере выдачи жилья охвачены все районы региона.

«Выяснилось, что в городе Кокшетау сотрудник бюджетной организации сдавала полученную в 2017 году от государства квартиру в аренду третьим лицам. По акту надзора прокуратуры областного центра это лицо выселено, квартира представлена многодетной семье», - отметили в ведомстве.

А в Астраханском районе в 2017 году работнику бюджетной организации государством была предоставлена квартира, однако в 2020 году этот человек получил по наследству другую квартиру, которую оформил за собой. На сегодня государственная квартира предоставлена сироте, который стоял в очереди на жилье 11 лет.

«По итогам проверки государству возвращено 20 квартир. В ближайшее время квартиры будут распределены, в первую очередь, среди социально уязвимых слоев населения. Работа будет продолжена», - резюмировали в облпрокуратуре.