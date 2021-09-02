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Жилье выдавалось незаконно в Акмолинской области

2 Сентября 2021 09:19
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Жилье выдавалось незаконно в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области установлены нарушения законности при распределении жилья из государственного жилищного фонда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации прокуратуры Акмолинской области, сейчас проверкой в сфере выдачи жилья охвачены все районы региона.

«Выяснилось, что в городе Кокшетау сотрудник бюджетной организации сдавала полученную в 2017 году от государства квартиру в аренду третьим лицам. По акту надзора прокуратуры областного центра это лицо выселено, квартира представлена многодетной семье», - отметили в ведомстве.

А в Астраханском районе в 2017 году работнику бюджетной организации государством была предоставлена квартира, однако в 2020 году этот человек получил по наследству другую квартиру, которую оформил за собой. На сегодня государственная квартира предоставлена сироте, который стоял в очереди на жилье 11 лет.

«По итогам проверки государству возвращено 20 квартир. В ближайшее время квартиры будут распределены, в первую очередь, среди социально уязвимых слоев населения. Работа будет продолжена», - резюмировали в облпрокуратуре.


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#Акмолинская область   #Генпрокуратура   #Жилье  
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Автор:

Оксана Матасова

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