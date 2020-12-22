Жилье приобрели более четырех тысяч казахстанских военнослужащих за два года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 4 тысяч казахстанских военнослужащих приобрели жилье по жилищным программам. Об этом сообщили в Министерстве обороны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Решается жилищный вопрос военнослужащих. С 2018 года через льготное ипотечное кредитование более 4 тысяч военнослужащих приобрели жилье по жилищным программам», - сообщил министр обороны Нурлан Ермекбаев в ходе онлайн-брифинга в СЦК.

«В Вооруженных силах функционирует огромная инфраструктура объектов. Оборонным ведомством принимаются меры по капитальному и текущему ремонту зданий на территории воинских частей и военных городков. Их большая часть была построена в 60-70-е годы прошлого века», - сказал министр.

По информации Нурлана Ермекбаева, в 2020 году организован текущий ремонт более 600 объектов, что в 1,5 раза превышает показатели прошлого года. Проведен капитальный ремонт 30 зданий.

«Возводятся новые объекты казарменно-жилищного фонда, в том числе из легких модульных конструкций: казармы, столовые, склады, учебные и спортивные комплексы. В текущем году построено 56 таких зданий», - отметил Н. Ермекбаев.

Ранее глава Минобороны рассказал о процессе оснащения Вооруженных сил новыми вооружениями и военной техникой.