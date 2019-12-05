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Жилье для врачей построят в Костанайской области
НУР-СУЛТАН - КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Как будет решаться вопрос дефицита медицинских кадров в Костанайской области, рассказал глава региона Архимед Мухамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«С Казахстанской ипотечной компанией мы подписали соглашение, чтобы построить 250 квартир для врачей. Одной из проблем в области является то, что у нас нет высшего медицинского учебного заведения. К нам прибывают медики из Актобе, Караганды, Семея, Нур-Султана, прибывают врачи из России. Мы им оказываем помощь в виде жилья», - рассказал Архимед Мухамбетов в ходе пресс-конференции в СЦК.
По данным акима, в область привлечено 255 специалистов, но все же в регионе не хватает 250-270 врачей.
«Есть врачи пенсионного возраста, которые через пару месяцев уже уйдут на пенсию, этот процесс не остановить. Сегодня у нас 6200 врачей в области. 16000-18000 человек являются работниками среднего медицинского персонала. Мы работаем не только по врачам, но по медсестрам, строим общежития в колледжах», - отметил он.
Как проинформировал Архимед Мухамбетов, планируется открыть филиал Костанайского медколледжа в городе Рудном.
«Всегда дефицит будет оставаться, но если мы ежегодно будем проводить работу по привлечению медиков, как в 2019 году, то к 2021 году мы избавимся от дефицита кадров», - подчеркнул А. Мухамбетов.
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