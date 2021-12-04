Жилье для очередников: распределение квартир прокомментировал акимат Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау жилье для нуждающихся распределено полностью и на законных основаниях, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В СМИ прошла информация со ссылкой на Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета, который проверил финансовые расходы Атырауской области. В частности, сообщалось , что городской отдел строительства приобрел 173 квартиры для многодетных матерей, но за 21 месяц распределил только 13. В акимате города Атырау прокомментировали распространенную информацию.

«Данная информация не соответствует действительности. По итогам проведенного конкурса в 2019 году между ГУ «Городской отдел строительства» и ТОО «Дамар Строй» был заключен договор на приобретение 200 квартир за счет республиканского и местного бюджетов. В июле 2019 года 40 трехкомнатных квартир были распределены для многодетных семей согласно очереди. Остальные 160 квартир были распределены среди семей, проживавших в аварийных домах города. Кроме аварийных домов, были переселены жители неперспективных сел (разъезд №496, Карабатан). Среди которых также имеются многодетные семьи. Такое решение было принято согласно решению маслихата области от 18 октября 2019 года №365-VI. Все приобретенные квартиры были распределены в период 2019-2020 годов», - сообщили в акимате города Атырау.