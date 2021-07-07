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    13:51, 07 Июль 2021 | GMT +6

    Жильцов эвакуируют из высокоэтажного ЖК в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Жильцов эвакуируют из высокоэтажного жилого комплекса «Бухар-Жырау Тауэрс» в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «7 июля пожарные расчеты выехали по повышенному рангу вызова в Бостандыкский район, бульвар Бухар жырау, 27/5. По прибытии в 12:43 происходило задымление из квартиры на 13-м этаже высокоэтажного жилого дома. Звенья газодымозащитной службы проводят разведку, проводится эвакуация жильцов, поданы пожарные стволы на очаг возгорания, развернута пожарная автолестница, создано два боевых участка», - рассказали в ДЧС Алматы.

    Эвакуированные жильцы выводятся на безопасную зону. Предварительная площадь пожара 20 кв.м.


    Теги:
    МЧС Происшествия, ЧС Общество Алматы Происшествия
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