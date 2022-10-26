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Жигули Дайрабаев встретился с жителями Жамбылской области

Редактор:  
Ринат Дусумов
26 Октября 2022, 08:19
Жигули Дайрабаев встретился с жителями Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Кандидат в Президенты Республики Казахстан Жигули Дайрабаев посетил Байзакский и Жуалынский районы Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии «Ауыл».

В ходе встречи с общественностью были обсуждены проекты, направленные на развитие сельскохозяйственной отрасли.

В завершение встречи кандидат поздравил всех собравшихся с национальным праздником – Днем Республики.

«Сегодня перед нами стоят большие цели и задачи. Для этого мы должны объединить усилия и обеспечить реализацию новых инициатив. Уверен, что если интересы каждого гражданина будут сочетаться с интересами государства, а казахстанцы будут упорно трудиться над укреплением национального единства, то Казахстан сможет покорить все вершины», – сказал Жигули Дайрабаев.


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