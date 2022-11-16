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Жигули Дайрабаев встретился с коллективом Западно-Казахстанского аграрно-технического университета

16 Ноября 2022, 21:46
Жигули Дайрабаев встретился с коллективом Западно-Казахстанского аграрно-технического университета
16 Ноября 2022, 21:46

Жигули Дайрабаев встретился с коллективом Западно-Казахстанского аграрно-технического университета

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Кандидат в Президенты РК Жигули Дайрабаев провел встречу с коллективом Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир хана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В мероприятии приняли участие руководители и профессорско-преподавательский состав университета, студенты вуза. В ходе встречи обсудили вопрос трудоустройства выпускников.

Кандидат считает, что молодые люди должны возвращаться в сельские местности и вносить свой вклад в развитие малой родины. Для этого должны быть созданы все условия. Это единственный способ восполнить дефицит квалифицированных специалистов в сельских населенных пунктах. Нужно расширить сферу деятельности программы «С дипломом в село» и продолжить работу на новом уровне.

Жигули Дайрабаев также посетил предприятие «Жайык Ет» и встретился с трудовым коллективом. На сегодняшний день современный мясоперерабатывающий комплекс выпускает 8 тысяч тонн продукции. Предприятие намерено увеличить объемы производства.

Предвыборная агитация началась 21 октября и завершится за день до выборов, 19 ноября. Это будет днем тишины. Выборы Президента РК состоятся 20 ноября.


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